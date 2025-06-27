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Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели также показали рост, свидетельствуют данные бирж. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:28+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели также показали рост, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,72% - до 8 798,91 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 7 691,55 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 24 033,22 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,3%, CAC 40 - на 1,3%, DAX - на 2,8%. В пятницу на европейские рынки могли повлиять оптимистичные настроения на американских торговых площадках на фоне новостей вокруг торговых переговоров США и КНР. В четверг президент Дональд Трамп заявил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. "Любой признак того, что напряженность не собирается вновь обостряться, будет воспринят положительно", - цитирует агентство Рейтер главного инвестиционного директора Moneyfarm Ричарда Флакса (Richard Flax).
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европа, фондовые индексы, рост
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, рост
Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе
Данные бирж: фондовые индексы Европы выросли по итогам недели
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели также показали рост, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,72% - до 8 798,91 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 7 691,55 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 24 033,22 пункта.
За неделю FTSE 100 вырос на 0,3%, CAC 40 - на 1,3%, DAX - на 2,8%.
В пятницу на европейские рынки могли повлиять оптимистичные настроения на американских торговых площадках на фоне новостей вокруг торговых переговоров США и КНР. В четверг президент Дональд Трамп заявил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
"Любой признак того, что напряженность не собирается вновь обостряться, будет воспринят положительно", - цитирует агентство Рейтер главного инвестиционного директора Moneyfarm Ричарда Флакса (Richard Flax).
Фондовые индексы Европы растут после статистики по экономике Германии