https://1prime.ru/20250627/indeksy-858978547.html

Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе

Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили неделю в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели также показали рост, свидетельствуют данные бирж. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T19:28+0300

2025-06-27T19:28+0300

2025-06-27T19:28+0300

экономика

европа

фондовые индексы

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе, по итогам недели также показали рост, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,72% - до 8 798,91 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 7 691,55 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 24 033,22 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,3%, CAC 40 - на 1,3%, DAX - на 2,8%. В пятницу на европейские рынки могли повлиять оптимистичные настроения на американских торговых площадках на фоне новостей вокруг торговых переговоров США и КНР. В четверг президент Дональд Трамп заявил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. "Любой признак того, что напряженность не собирается вновь обостряться, будет воспринят положительно", - цитирует агентство Рейтер главного инвестиционного директора Moneyfarm Ричарда Флакса (Richard Flax).

https://1prime.ru/20250626/indeksy-858931677.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, фондовые индексы, рост