https://1prime.ru/20250627/investitsii-858955604.html

"Транснефть" утвердила долгосрочную программу инвестиций

"Транснефть" утвердила долгосрочную программу инвестиций - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" утвердила долгосрочную программу инвестиций

"Транснефть" утвердила долгосрочные инвестиции в размере около 2 триллионов рублей на проекты роста экспортных мощностей через порты Козьмино, Приморск,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:07+0300

2025-06-27T10:07+0300

2025-06-27T10:07+0300

транснефть

инвестиции

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Транснефть" утвердила долгосрочные инвестиции в размере около 2 триллионов рублей на проекты роста экспортных мощностей через порты Козьмино, Приморск, Новороссийск и Усть-Луга, а также на замену линейной части устаревших трубопроводов, сообщил президент компании Николай Токарев. "Утверждена долгосрочная программа развития, преду­сматривающая инвестиции в размере около 2 триллионов рублей на реализацию проектов. Это увеличение экспортных мощностей по отгрузке нефти через порты Козьмино, Приморск, Новороссийск и Усть-Луга. Это замена линейной части: в системе 10 000 километров трубопроводов, или 15%, старше 50 лет, каждый год необходимо менять примерно по 700-800 километров", - приводятся его слова в корпоративном журнале компании. Средства также будут направлены на обновление резервуарных парков, энергетического оборудования и реализацию цифровых стратегий.

https://1prime.ru/20250610/transneft-858378950.html

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транснефть, инвестиции