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Трамп заявил о наличии доказательств уничтожения ядерных объектов Ирана
Трамп заявил о наличии доказательств уничтожения ядерных объектов Ирана - 27.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о наличии доказательств уничтожения ядерных объектов Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:25+0300
2025-06-27T19:25+0300
2025-06-27T19:41+0300
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов. "Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Вместе с тем он заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала.Примечательно, что президент США после американских ударов по объектам в Иране, обоснованных якобы продвижением республики в атомной сфере, заявил, что ядерная программа Тегерана "так никогда и не сложилась".И в то же время он сказал, что без раздумий снова атакует Иран, если разведка сообщит, что там обогащают уран.Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
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дональд трамп, иран, ядерные объекты, уничтожение, доказательства
Дональд Трамп, ИРАН, ядерные объекты, Уничтожение, доказательства
Трамп заявил о наличии доказательств уничтожения ядерных объектов Ирана
Трамп: есть доказательства полного уничтожения ядерных объектов Ирана
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть доказательства "полного уничтожения" ядерных объектов Ирана, по которым ударили ВВС Соединенных Штатов.
"Они (Иран - ред.) хотят встретиться, как вы знаете, их объекты были уничтожены, очень зловредные ядерные объекты. Теперь это было доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Вместе с тем он заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала.
Примечательно, что президент США после американских ударов по объектам в Иране, обоснованных якобы продвижением республики в атомной сфере, заявил, что ядерная программа Тегерана "так никогда и не сложилась".
И в то же время он сказал, что без раздумий снова атакует Иран, если разведка сообщит, что там обогащают уран.
Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ