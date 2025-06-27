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Посол Джалали заявил о продолжении Ираном атомной энергетической программы

Посол Джалали заявил о продолжении Ираном атомной энергетической программы - 27.06.2025, ПРАЙМ

Посол Джалали заявил о продолжении Ираном атомной энергетической программы

Иран, безусловно, продолжит свою атомную мирную энергетическую программу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T21:05+0300

2025-06-27T21:05+0300

2025-06-27T21:06+0300

энергетика

иран

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Иран, безусловно, продолжит свою атомную мирную энергетическую программу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Исламская Республика Иран, безусловно, продолжит свою мирную атомную энергетическую программу. Мы не стремимся к ядерной бомбе, но мы не можем лишать будущие поколения нашей страны мирных ядерных технологий. Мы будем строить электростанции, проводить обогащение в той мере, в которой можем поставлять энергию для собственных электростанций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб. "У нас много ядерщиков и ученых, а сионистский режим несправедливо убил наших ученых, и эта незаконная агрессия станет препятствием нашего прогресса, но, как я подчеркнул, у нас много ученых. Уничтожение окружающей среды, бомбардировка центрифуг не вычистят наши ядерные знания из наших мозгов", - заключил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250627/iran-858978287.html

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иран, энергетика, ядерная программа, заявление