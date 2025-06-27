https://1prime.ru/20250627/issledovanie-858948774.html

Исследование показало, какой вид транспорта россияне выбирают летом

Исследование показало, какой вид транспорта россияне выбирают летом - 27.06.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, какой вид транспорта россияне выбирают летом

Самый популярный вид транспорта для путешествий этим летом среди россиян – автомобиль: его выбирают 86% респондентов, говорится в совместном исследовании СК... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T03:46+0300

2025-06-27T03:46+0300

2025-06-27T03:46+0300

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краснодарский край

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Самый популярный вид транспорта для путешествий этим летом среди россиян – автомобиль: его выбирают 86% респондентов, говорится в совместном исследовании СК "Росгосстрах" и сервиса подбора авто с пробегом "Автокод", которое есть у РИА Новости. "Летом 2025 года автомобиль остается самым популярным способом путешествий: 86% россиян предпочитают поездки на личном транспорте. Причем половина респондентов отправляется в такие путешествия несколько раз в год, 36% - ежегодно, и лишь 10% - раз в два-три года", - говорится в исследовании, в котором приняли 2,5 тысячи россиян старше 18 лет. Отмечается, что для дальних поездок россияне чаще всего предпочитают кроссоверы и внедорожники (44%). На втором месте минивэны и микроавтобусы (18%), а на третьем - седаны и хэтчбеки (16%). При этом каждый десятый предпочитает дом на колесах, а электромобили выбрали всего 1% опрошенных. Одним из самых популярных направлений является Краснодарский край - туда на машине отправляются 40% путешественников. Поездка на машине из Москвы с учетом топлива и платных дорог обойдется примерно в 12,3 тысячи рублей. "Средняя стоимость билета на самолет туда и обратно летом 2025 года составит около 15 тысяч рублей. Поездка на поезде в купе обойдется примерно в 9 тысяч рублей", - отмечается в исследовании. Еще одним популярным у россиян направлением для путешествий является Крым. По данным авторов исследования, поездка на полуостров в купе поезда обойдется примерно в 16 тысяч рублей, а автомобильное путешествие - в среднем в 14,9 тысячи рублей. "При этом бюджеты на автопоездки у россиян сильно различаются. Каждый третий опрошенный готов потратить на такую поездку 20-50 тысяч рублей, еще треть – более 50 тысяч рублей. Каждый пятый закладывает 10-20 тысяч рублей, и лишь 8% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тысяч", - выяснили компании.

краснодарский край

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бизнес, туризм, общество , краснодарский край, москва, крым