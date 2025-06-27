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Минобороны Израиля поручил подготовить план действий против Ирана

Минобороны Израиля поручил подготовить план действий против Ирана - 27.06.2025, ПРАЙМ

Минобороны Израиля поручил подготовить план действий против Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовить план действий против Ирана, который обеспечивал бы сохранение израильского... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T17:49+0300

2025-06-27T17:49+0300

2025-06-27T17:49+0300

политика

израиль

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовить план действий против Ирана, который обеспечивал бы сохранение израильского превосходства в воздухе, а также противодействие любым действиям исламской республики против еврейского государства. "Я поручил Армии обороны Израиля подготовить план мер против Ирана, который включает сохранение превосходства Израиля в воздухе, предотвращение развития ядерной программы и производства ракет, а также ответные меры против Ирана за поддержку террористической деятельности против Государства Израиль. Мы будем регулярно действовать, чтобы пресечь угрозы такого рода", - написал Кац на своей странице в социальной сети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

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израиль

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израиль, иран