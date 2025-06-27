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США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп - 27.06.2025, ПРАЙМ
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T20:59+0300
2025-06-27T20:59+0300
2025-06-27T21:00+0300
экономика
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торговые переговоры
прекращение
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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, затрагивающего американские технологические компании."Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну", — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.По его словам, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении США."На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придётся платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней", — подчеркнул Трамп.
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сша, торговые переговоры, прекращение
Экономика, США, торговые переговоры, прекращение
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп
Трамп: США прекращают торговые переговоры с Канадой и вскоре уведомят о пошлине
ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, затрагивающего американские технологические компании.
"Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну", — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По его словам, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении США.
"На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придётся платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней", — подчеркнул Трамп.
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