https://1prime.ru/20250627/kanada-858981234.html

В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров

В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров - 27.06.2025, ПРАЙМ

В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T22:59+0300

2025-06-27T22:59+0300

2025-06-27T23:00+0300

экономика

сша

торговые переговоры

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога."Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров.При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.

https://1prime.ru/20250627/kanada-858979954.html

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сша, торговые переговоры, дональд трамп