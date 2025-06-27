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В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров
В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T22:59+0300
2025-06-27T22:59+0300
2025-06-27T23:00+0300
экономика
сша
торговые переговоры
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога."Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров.При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.
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сша, торговые переговоры, дональд трамп
Экономика, США, торговые переговоры, Дональд Трамп
В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров
В Канаде заявили о продолжении переговоры с США, несмотря на резкие слова Трампа
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога.
"Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров.
При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп