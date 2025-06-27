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КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера - 27.06.2025, ПРАЙМ
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КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера - 27.06.2025, ПРАЙМ
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:48+0300
2025-06-27T07:48+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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бизнес, россия, москва, рф, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Ространснадзор
07:48 27.06.2025
 
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера

КМЗ будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко.
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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