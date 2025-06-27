https://1prime.ru/20250627/kmz-858951005.html

КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера

КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера - 27.06.2025, ПРАЙМ

КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:48+0300

2025-06-27T07:48+0300

2025-06-27T07:48+0300

бизнес

россия

москва

рф

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858951005.jpg?1750999682

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, ространснадзор