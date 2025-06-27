https://1prime.ru/20250627/kmz-858951005.html
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера - 27.06.2025, ПРАЙМ
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:48+0300
2025-06-27T07:48+0300
2025-06-27T07:48+0300
бизнес
россия
москва
рф
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858951005.jpg?1750999682
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко.
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, рф, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Ространснадзор
КМЗ будет строить для мэрий и Ространснадзора безэкипажные катера
КМЗ будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко.
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.