https://1prime.ru/20250627/kreativnye-858963427.html

В России обсудили развитие креативных отраслей экономики

В России обсудили развитие креативных отраслей экономики - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России обсудили развитие креативных отраслей экономики

Необходимо создать комплексную систему поддержки креативных индустрий и наладить взаимодействие бизнеса и власти, чтобы талантливые граждане могли реализовать... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:03+0300

2025-06-27T13:03+0300

2025-06-27T13:03+0300

михаил мишустин

россия

бизнес

креативные продукты

креативная индустрия

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Необходимо создать комплексную систему поддержки креативных индустрий и наладить взаимодействие бизнеса и власти, чтобы талантливые граждане могли реализовать свои творческие идеи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии креативной экономики."Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения нашего экспортного потенциала. Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий, с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральных и региональных властей, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес", — подчеркнул он.Стратегическая сессия прошла в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина ускорить развитие отраслей, связанных с наукой, культурой и гуманитарной сферой. Глава государства назвал их "экономикой впечатлений" и подчеркнул, что они являются важной составляющей новой структуры национального роста. Участие в сессии приняли представители органов власти, институтов развития, бизнеса, образования, культуры и медиа.По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, уже сегодня креативный сектор растет в четыре раза быстрее экономики. В творческих индустриях занято 4,6 миллиона человек, почти 400 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей."Развитие креативных индустрий формирует новые точки притяжения, способствует удержанию молодежи и создает устойчивый спрос. Это не только инструмент внутреннего развития, но и мягкая сила, усиливающая позиции региона внутри страны и способствующая продвижению культурного кода России", – отметила она.По словам Мишустина, доля креативной экономики в ВВП в 2024 году превысила 4%, составив 7,5 триллионов рублей. Пути ее увеличения до 6% к 2030 году обсудили в ходе состоявшегося в рамках ПМЭФ Форума креативных индустрий."Были предложены конкретные шаги для развития творческих индустрий: от методики оценки креативной составляющей в отраслях экономики до механизмов вывода на мировые рынки новых российских брендов и продвижения локальных культурных кодов. Предложения, сформулированные в рамках ПМЭФ и на диалоговых площадках Росконгресса, станут основой для разработки новых мер стимулирования развития отрасли", — сообщила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

https://1prime.ru/20250620/putin-858734729.html

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михаил мишустин, россия, бизнес, креативные продукты, креативная индустрия