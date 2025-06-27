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Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T01:09+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев", - говорится в публикации агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 17 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, Брюссель, ЕС
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Reuters: лидеры ЕС договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Лидеры 27 государств-членов Европейского союза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев", - говорится в публикации агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 17 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.