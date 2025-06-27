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СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте - 27.06.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Несколько десятков евродепутатов одобрили предложение депутата ЕП от Румынии Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:54+0300

2025-06-27T10:54+0300

2025-06-27T10:54+0300

политика

ес

ек

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Несколько десятков евродепутатов одобрили предложение депутата ЕП от Румынии Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euractiv."Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — сказано в материале.Согласно изданию, фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, намерена выступить против вынесения вотума недоверия.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства с главой Pfizer по приобретению вакцин против COVID-19.

https://1prime.ru/20250624/ukraina-858859475.html

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ес, ек, урсула фон дер ляйен