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СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте - 27.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте - 27.06.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
Несколько десятков евродепутатов одобрили предложение депутата ЕП от Румынии Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T10:54+0300
2025-06-27T10:54+0300
политика
ес
ек
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Несколько десятков евродепутатов одобрили предложение депутата ЕП от Румынии Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euractiv."Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — сказано в материале.Согласно изданию, фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, намерена выступить против вынесения вотума недоверия.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства с главой Pfizer по приобретению вакцин против COVID-19.
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ес, ек, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен
10:54 27.06.2025
 
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Euractiv: вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен одобрили 74 евродепутата

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Несколько десятков евродепутатов одобрили предложение депутата ЕП от Румынии Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euractiv.
"Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, хотя такое голосование, скорее всего, будет безуспешным", — сказано в материале.
Согласно изданию, фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, намерена выступить против вынесения вотума недоверия.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов СМС-переписку главы ведомства с главой Pfizer по приобретению вакцин против COVID-19.
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