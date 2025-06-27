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Холдинг "КМЗ" заключит контракт на 2 миллиарда рублей с "Росэнергоатомом"

Холдинг "КМЗ" заключит контракт на 2 миллиарда рублей с "Росэнергоатомом" - 27.06.2025, ПРАЙМ

Холдинг "КМЗ" заключит контракт на 2 миллиарда рублей с "Росэнергоатомом"

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) в ближайшее время заключит контракт с "Росэнергоатомом" на 2 миллиарда рублей по изготовлению... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:35+0300

2025-06-27T10:35+0300

2025-06-27T10:35+0300

энергетика

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) в ближайшее время заключит контракт с "Росэнергоатомом" на 2 миллиарда рублей по изготовлению комплектующих для электростанций резервного питания, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Идет большая работа по изготовлению комплектующих для "Росэнергоатома", это электростанции резервного питания, в том числе для Запорожской АЭС. Контракты на 2 миллиарда рублей на закупку комплектующих для всех АЭС в России. Он заключен еще в 2024 году. Сейчас готовится новый контракт - также на 2 миллиарда рублей, с исполнением также в течение двух лет", - сказал Даниленко. Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00.

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москва, росэнергоатом, запорожская аэс