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Медь дорожает в пятницу, готовясь завершить неделю в плюсе

Медь дорожает в пятницу, готовясь завершить неделю в плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает в пятницу, готовясь завершить неделю в плюсе

Стоимость меди растет в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:02+0300

2025-06-27T09:02+0300

2025-06-27T09:02+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром и готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,15%, до 5,0735 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 5,3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,93%, до 9 899,5 доллара, алюминия - на 0,78%, до 2 583,5 доллара, стоимость цинка - на 2,35%, до 2 768 долларов. Инвесторы оценивают новости относительно торговой политики Китая - крупнейшего потребителя и импортера меди. В четверг вечером президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с КНР и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Трамп в начале июня заявлял, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

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медь, рынок, торги