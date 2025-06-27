Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/meksika-858948302.html
Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков
Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков - 27.06.2025, ПРАЙМ
Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков
Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T01:57+0300
2025-06-27T01:57+0300
банки
финансы
экономика
сша
мексика
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858948302.jpg?1750978664
МЕХИКО, 27 июн - ПРАЙМ. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с последствиями санкций, объявленных министерством финансов США, говорится в официальном заявлении мексиканского регулятора. "Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - указано в коммюнике, которое опубликовано в блоге комиссии в соцсети Х. Ранее США ввели санкции против двух мексиканских банков и одной брокерской компании. Власти Мексики заявили, что доказательства вины от американской стороны представлены не были и что на данный момент выявлены только административные нарушения. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не будет признавать обвинения без предоставления весомых доказательств и действует исключительно в рамках национального законодательства. Меры банковской комиссии предполагают отстранение руководства и административных органов обоих банков с заменой их внешними управляющими. Как подчеркнули в CNBV, эти действия обусловлены возможными последствиями американских ограничений, введенных ранее в отношении этих финансовых учреждений за предполагаемую причастность к отмыванию средств.
сша
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сша, мексика, минфин сша
Банки, Финансы, Экономика, США, МЕКСИКА, Минфин США
01:57 27.06.2025
 
Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков

В Мексике временно ввели внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 27 июн - ПРАЙМ. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с последствиями санкций, объявленных министерством финансов США, говорится в официальном заявлении мексиканского регулятора.
"Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - указано в коммюнике, которое опубликовано в блоге комиссии в соцсети Х.
Ранее США ввели санкции против двух мексиканских банков и одной брокерской компании. Власти Мексики заявили, что доказательства вины от американской стороны представлены не были и что на данный момент выявлены только административные нарушения. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не будет признавать обвинения без предоставления весомых доказательств и действует исключительно в рамках национального законодательства.
Меры банковской комиссии предполагают отстранение руководства и административных органов обоих банков с заменой их внешними управляющими. Как подчеркнули в CNBV, эти действия обусловлены возможными последствиями американских ограничений, введенных ранее в отношении этих финансовых учреждений за предполагаемую причастность к отмыванию средств.
 
ЭкономикаБанкиФинансыСШАМЕКСИКАМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала