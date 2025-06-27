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Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков

Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков - 27.06.2025, ПРАЙМ

Мексика ввела внешнее управление в отношении двух банков

Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T01:57+0300

2025-06-27T01:57+0300

2025-06-27T01:57+0300

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МЕХИКО, 27 июн - ПРАЙМ. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с последствиями санкций, объявленных министерством финансов США, говорится в официальном заявлении мексиканского регулятора. "Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - указано в коммюнике, которое опубликовано в блоге комиссии в соцсети Х. Ранее США ввели санкции против двух мексиканских банков и одной брокерской компании. Власти Мексики заявили, что доказательства вины от американской стороны представлены не были и что на данный момент выявлены только административные нарушения. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не будет признавать обвинения без предоставления весомых доказательств и действует исключительно в рамках национального законодательства. Меры банковской комиссии предполагают отстранение руководства и административных органов обоих банков с заменой их внешними управляющими. Как подчеркнули в CNBV, эти действия обусловлены возможными последствиями американских ограничений, введенных ранее в отношении этих финансовых учреждений за предполагаемую причастность к отмыванию средств.

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банки, финансы, сша, мексика, минфин сша