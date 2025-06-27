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СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС

СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС - 27.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:02+0300

2025-06-27T14:02+0300

2025-06-27T14:02+0300

политика

общество

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марк рютте

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нато

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. "Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, однако, заявил, что в будущем у ЕС может появиться "новый папочка" в лице лидера Германии Мерца", - говорится в публикации. По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями Мерца, когда речь шла об обороне. В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.

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общество , бельгия, германия, фридрих мерц, марк рютте, дональд трамп, нато