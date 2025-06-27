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СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС
СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС - 27.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:02+0300
2025-06-27T14:02+0300
2025-06-27T14:02+0300
политика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. "Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, однако, заявил, что в будущем у ЕС может появиться "новый папочка" в лице лидера Германии Мерца", - говорится в публикации. По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями Мерца, когда речь шла об обороне. В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
https://1prime.ru/20250626/germanija-858912237.html
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общество , бельгия, германия, фридрих мерц, марк рютте, дональд трамп, нато
Политика, Общество , БЕЛЬГИЯ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС
Politico: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico.
"Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, однако, заявил, что в будущем у ЕС может появиться "новый папочка" в лице лидера Германии Мерца", - говорится в публикации.
По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями Мерца, когда речь шла об обороне.
В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
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