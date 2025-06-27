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США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - 27.06.2025, ПРАЙМ

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:31+0300

2025-06-27T11:31+0300

2025-06-27T11:31+0300

экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем. "Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений. Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

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китай

сша

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китай, сша, пекин, дональд трамп