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США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - 27.06.2025, ПРАЙМ
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:31+0300
2025-06-27T11:31+0300
экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем. "Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений. Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
11:31 27.06.2025
 
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

Минкоммерции КНР: США отменят ряд ограничений в отношении Китая

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР.
В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем.
"Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений.
Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем
08:45
 
ЭкономикаКИТАЙСШАПекинДональд Трамп
 
 
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