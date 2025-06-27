https://1prime.ru/20250627/mid-858962016.html

"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе"

"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе" - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе"

Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:37+0300

2025-06-27T12:37+0300

2025-06-27T12:37+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге. "Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

https://1prime.ru/20250627/nato-858960484.html

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гаага, сша, дональд трамп, марк рютте