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"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе" - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе"
"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе" - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе"
Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T12:37+0300
2025-06-27T12:37+0300
политика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге. "Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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гаага, сша, дональд трамп, марк рютте
Политика, Гаага, США, Дональд Трамп, Марк Рютте
12:37 27.06.2025
 
"Путается в арифметике". В МИД ответили на слова НАТО о "российской угрозе"

МИД: НАТО, пугая население "российской угрозой", путается в арифметике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге.
"Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Россия не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД
12:12
 
ПолитикаГаагаСШАДональд ТрампМарк Рютте
 
 
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