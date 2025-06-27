Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250627/minpromtorg-858953614.html
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта - 27.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта
Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:03+0300
2025-06-27T09:03+0300
россия
минпромторг
hp
fujitsu
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг РФ уже предложил продлить механизм на 2026 год, речи о его запрете не идет, сообщили журналистам в ведомстве. "Для обеспечения российских предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями применяется механизм параллельного импорта. Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран. При этом подчеркиваем, что Минпромторг России предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что Минпромторг РФ курирует перечень параллельного импорта и решения по исключению или добавлению продукции в список принимаются на основе анализа рыночной ситуации. Так, в настоящее время изучается решение по исключению из перечня серверного оборудования, заключили в ведомстве. Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://1prime.ru/20250625/minpromtorg-858874137.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c537cd33e4b5da5c77623c5bf8ea4a84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, hp, fujitsu
РОССИЯ, Минпромторг, HP, Fujitsu
09:03 27.06.2025
 
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта

Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг РФ уже предложил продлить механизм на 2026 год, речи о его запрете не идет, сообщили журналистам в ведомстве.
"Для обеспечения российских предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями применяется механизм параллельного импорта. Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран. При этом подчеркиваем, что Минпромторг России предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что Минпромторг РФ курирует перечень параллельного импорта и решения по исключению или добавлению продукции в список принимаются на основе анализа рыночной ситуации. Так, в настоящее время изучается решение по исключению из перечня серверного оборудования, заключили в ведомстве.
Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"
25 июня, 09:26
 
РОССИЯМинпромторгHPFujitsu
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала