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В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей - 27.06.2025, ПРАЙМ
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей
На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:14+0300
2025-06-27T14:14+0300
экономика
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Ивана Куликова. "За 2024 год предприятия НХП произвели товаров на сумму более 10 миллиардов рублей, а с января по апрель текущего года объем превысил 3,4 миллиарда рублей с ростом на 9,3% к соответствующему периоду прошлого года. Таким результатам способствуют меры поддержки Минпромторга России – субсидии и налоговые льготы. Их получают предприятия, внесенные в отраслевой федеральный перечень. В прошлом году мы поддержали производителей на 465 миллионов рублей, в 2025 год на эти цели выделено 570 миллионов рублей", – сказал Куликов, его слова приводятся пресс-службой. Он добавил, что Минпромторг РФ прорабатывает несколько приоритетных направлений, в том числе по переосмыслению основной меры государственной поддержки народных художественных промыслов. Министерство также готово разработать новые механизмы, которые простимулируют предприятия к реализации проектов развития и выходу на самоокупаемость.
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бизнес, россия, москва, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг
14:14 27.06.2025
 
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей

Минпромторг: на поддержку народных художественных промыслов выделено 570 млн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Ивана Куликова.
"За 2024 год предприятия НХП произвели товаров на сумму более 10 миллиардов рублей, а с января по апрель текущего года объем превысил 3,4 миллиарда рублей с ростом на 9,3% к соответствующему периоду прошлого года. Таким результатам способствуют меры поддержки Минпромторга России – субсидии и налоговые льготы. Их получают предприятия, внесенные в отраслевой федеральный перечень. В прошлом году мы поддержали производителей на 465 миллионов рублей, в 2025 год на эти цели выделено 570 миллионов рублей", – сказал Куликов, его слова приводятся пресс-службой.
Он добавил, что Минпромторг РФ прорабатывает несколько приоритетных направлений, в том числе по переосмыслению основной меры государственной поддержки народных художественных промыслов. Министерство также готово разработать новые механизмы, которые простимулируют предприятия к реализации проектов развития и выходу на самоокупаемость.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМинпромторг
 
 
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