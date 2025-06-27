https://1prime.ru/20250627/minpromtorg-858966181.html

В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей

В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей

На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:14+0300

2025-06-27T14:14+0300

2025-06-27T14:14+0300

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Ивана Куликова. "За 2024 год предприятия НХП произвели товаров на сумму более 10 миллиардов рублей, а с января по апрель текущего года объем превысил 3,4 миллиарда рублей с ростом на 9,3% к соответствующему периоду прошлого года. Таким результатам способствуют меры поддержки Минпромторга России – субсидии и налоговые льготы. Их получают предприятия, внесенные в отраслевой федеральный перечень. В прошлом году мы поддержали производителей на 465 миллионов рублей, в 2025 год на эти цели выделено 570 миллионов рублей", – сказал Куликов, его слова приводятся пресс-службой. Он добавил, что Минпромторг РФ прорабатывает несколько приоритетных направлений, в том числе по переосмыслению основной меры государственной поддержки народных художественных промыслов. Министерство также готово разработать новые механизмы, которые простимулируют предприятия к реализации проектов развития и выходу на самоокупаемость.

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