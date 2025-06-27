https://1prime.ru/20250627/minpromtorg-858966181.html
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей - 27.06.2025, ПРАЙМ
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей
На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:14+0300
2025-06-27T14:14+0300
2025-06-27T14:14+0300
экономика
бизнес
россия
москва
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_465f391d8b964b4a9ce5039aa42f5911.jpg
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Ивана Куликова. "За 2024 год предприятия НХП произвели товаров на сумму более 10 миллиардов рублей, а с января по апрель текущего года объем превысил 3,4 миллиарда рублей с ростом на 9,3% к соответствующему периоду прошлого года. Таким результатам способствуют меры поддержки Минпромторга России – субсидии и налоговые льготы. Их получают предприятия, внесенные в отраслевой федеральный перечень. В прошлом году мы поддержали производителей на 465 миллионов рублей, в 2025 год на эти цели выделено 570 миллионов рублей", – сказал Куликов, его слова приводятся пресс-службой. Он добавил, что Минпромторг РФ прорабатывает несколько приоритетных направлений, в том числе по переосмыслению основной меры государственной поддержки народных художественных промыслов. Министерство также готово разработать новые механизмы, которые простимулируют предприятия к реализации проектов развития и выходу на самоокупаемость.
https://1prime.ru/20250627/minpromtorg-858953614.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_09509765850270719c298bdc363f34a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг
В России на поддержку народных промыслов выделили 570 миллионов рублей
Минпромторг: на поддержку народных художественных промыслов выделено 570 млн руб
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. На поддержку народных художественных промыслов (НХП) в России в текущем году выделено 570 миллионов рублей, что на 22,6% превышает показатель 2024 года, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Ивана Куликова.
"За 2024 год предприятия НХП произвели товаров на сумму более 10 миллиардов рублей, а с января по апрель текущего года объем превысил 3,4 миллиарда рублей с ростом на 9,3% к соответствующему периоду прошлого года. Таким результатам способствуют меры поддержки Минпромторга России – субсидии и налоговые льготы. Их получают предприятия, внесенные в отраслевой федеральный перечень. В прошлом году мы поддержали производителей на 465 миллионов рублей, в 2025 год на эти цели выделено 570 миллионов рублей", – сказал Куликов, его слова приводятся пресс-службой.
Он добавил, что Минпромторг РФ прорабатывает несколько приоритетных направлений, в том числе по переосмыслению основной меры государственной поддержки народных художественных промыслов. Министерство также готово разработать новые механизмы, которые простимулируют предприятия к реализации проектов развития и выходу на самоокупаемость.
Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта