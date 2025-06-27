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Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности
Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности - 27.06.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности
Необходимо вводить полноценное лицензирование курьерской деятельности, которое позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, заявил РИА... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T04:22+0300
2025-06-27T04:22+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
сергей миронов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Необходимо вводить полноценное лицензирование курьерской деятельности, которое позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Ранее сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения. "Помимо "транспортного" реестра нужно вводить полноценное лицензирование курьерской деятельности, но это совсем другой масштаб работы, и мы уже выступали с такой инициативой. Лицензирование позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, выведет из тени нелегальные доходы иностранных граждан и повысит безопасность крупных городов нашей страны. Наличие такой информации поможет снизить террористическую угрозу или облегчить поиск курьеров, если на своих электросамокатах они стали участникам ДТП", – сказал Миронов. Он рассказал, что в СМИ появилась информация о том, что в Минтрансе обсуждается вопрос создания Единого федерального реестра курьеров. В этот документ, по его словам, могут включить данные о курьерской фирме, информацию о самих курьерах – их ФИО, фотографию, идентификационный номер, а также тип транспортного средства, который используется для доставки товаров. "Основная цель проекта – повышение контроля за движением средств индивидуальной мобильности и снижение аварийности на дорогах. Партия "Справедливая Россия – За правду" полностью поддерживает такую идею, но все же это полумеры", - считает политик. Миронов также считает, что после включения в реестр каждый приезжий еще больше окажется на виду, ему придется легально оформляться на работу, платить налоги, а поскольку в этой сфере трудятся сотни тысяч мигрантов, и зарплаты там большие, то бюджет получит огромные деньги. Лидер СРЗП подчеркнул, что вырученные средства нужно передать российским регионам для развития территорий и соцподдержки граждан с низкими доходами. "Мы считаем, что государство не должно пускать проблему на самотек, и будем настаивать на введении лицензирования работы курьеров-мигрантов. Технически реализовать эту задачу можно, а затраты со временем не только окупятся, но и принесут государству большую прибыль", - подытожил он.
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бизнес, россия, рф, москва, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Сергей Миронов
04:22 27.06.2025
 
Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности

Миронов: необходимо полноценное лицензирование курьерской деятельности

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Необходимо вводить полноценное лицензирование курьерской деятельности, которое позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения.
"Помимо "транспортного" реестра нужно вводить полноценное лицензирование курьерской деятельности, но это совсем другой масштаб работы, и мы уже выступали с такой инициативой. Лицензирование позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, выведет из тени нелегальные доходы иностранных граждан и повысит безопасность крупных городов нашей страны. Наличие такой информации поможет снизить террористическую угрозу или облегчить поиск курьеров, если на своих электросамокатах они стали участникам ДТП", – сказал Миронов.
Он рассказал, что в СМИ появилась информация о том, что в Минтрансе обсуждается вопрос создания Единого федерального реестра курьеров. В этот документ, по его словам, могут включить данные о курьерской фирме, информацию о самих курьерах – их ФИО, фотографию, идентификационный номер, а также тип транспортного средства, который используется для доставки товаров.
"Основная цель проекта – повышение контроля за движением средств индивидуальной мобильности и снижение аварийности на дорогах. Партия "Справедливая Россия – За правду" полностью поддерживает такую идею, но все же это полумеры", - считает политик.
Миронов также считает, что после включения в реестр каждый приезжий еще больше окажется на виду, ему придется легально оформляться на работу, платить налоги, а поскольку в этой сфере трудятся сотни тысяч мигрантов, и зарплаты там большие, то бюджет получит огромные деньги. Лидер СРЗП подчеркнул, что вырученные средства нужно передать российским регионам для развития территорий и соцподдержки граждан с низкими доходами.
"Мы считаем, что государство не должно пускать проблему на самотек, и будем настаивать на введении лицензирования работы курьеров-мигрантов. Технически реализовать эту задачу можно, а затраты со временем не только окупятся, но и принесут государству большую прибыль", - подытожил он.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАСергей Миронов
 
 
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