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Московская биржа начнет расчет индекса Мосбиржи в выходные

Московская биржа начнет расчет индекса Мосбиржи в выходные - 27.06.2025, ПРАЙМ

Московская биржа начнет расчет индекса Мосбиржи в выходные

Московская биржа с 28 июня начинает расчет индекса Мосбиржи во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня, говорится в сообщении торговой... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:36+0300

2025-06-27T16:36+0300

2025-06-27T16:36+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня начинает расчет индекса Мосбиржи во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня, говорится в сообщении торговой площадки. "28 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет индекса Мосбиржи (IMOEX2) во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Период расчета IMOEX2 в выходные – с 10.00 до 19.00 мск. Таким образом, индекс Мосбиржи будет рассчитываться в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня", - говорится в сообщении торговой площадки. "В будние дни индекс продолжит рассчитываться в период с 07.00 до 23.50 мск. При этом в течение основной торговой сессии индекс Мосбиржи рассчитывается с 09.50 до 18.50 и публикуется с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня, включая дополнительные сессии, индекс Мосбиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2", - добавляется там же. Методики расчета IMOEX и IMOEX2 аналогичны, а официальным значением закрытия остается значение индекса IMOEX на 18.50. Торги в выходные дни стартовали 1 марта. Они проводятся на фондовом рынке Московской биржи в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 09.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

https://1prime.ru/20250627/rynok-858968738.html

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рынок, торги, мосбиржа