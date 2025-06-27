https://1prime.ru/20250627/moshenniki-858953897.html
В "Сбере" рассказали, когда банк не должен возмещать ущерб от мошенников
В "Сбере" рассказали, когда банк не должен возмещать ущерб от мошенников - 27.06.2025, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали, когда банк не должен возмещать ущерб от мошенников
Банки в России не должны возмещать украденные мошенниками средства, если установлена вина человека, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:13+0300
2025-06-27T09:13+0300
2025-06-27T09:13+0300
мошенничество
банки
финансы
сбербанк
мошенники
кража денег
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Банки в России не должны возмещать украденные мошенниками средства, если установлена вина человека, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По мнению Кузнецова, банки могут быть привлечены к ответственности и возмещать ущерб за совершенные киберпреступления против своих клиентов, но к этому должен применяться разумный подход. "Если установлена вина человека, то банк не должен вместо него нести ответственность", - сказал он. "Если вина банка установлена, и он не предпринял мер, не установил жесткие антифрод-системы, не использовал в своих системах доведенную информацию о конкретных атрибутах киберпреступников, то есть знал, что на этот счет нельзя зачислять, и нарушил это требование, он, конечно же, должен нести ответственность", - отметил топ-менеджер. Кузнецов подчеркнул, что сейчас иногда раздаются голоса в пользу того, чтобы любые хищения средств клиентов банков должны возмещаться кредитными организациями, даже те, которые клиент сам совершил. "Сейчас начнут все выбрасывать кошельки в урну, на помойку и писать заявление о том, что у них якобы украли денежные средства. И произойдет новое чудо, создание новой отрасли преступной, когда огромное количество людей напишут заявление и скажут, мне показалось, что я был под воздействием телефонных мошенников, что я якобы снял собственные деньги, или они у меня были в тумбочке. Я отдал 100 тысяч рублей курьеру, верните мои 100 тысяч рублей", - пояснил топ-менеджер. Кузнецов заявил, что если рассматривается подобный подход, то он категорически против, и коллеги из других кредитных организаций тоже не поддерживают такую идею. "Я возглавляю комитет по информационной безопасности Ассоциации банков России. Ассоциация банков России категорически против такого подхода, уравниловки, без разборчивости возврата денежных средств, которые исчезают у наших клиентов", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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банки, финансы, сбербанк, мошенники, кража денег
Мошенничество, Банки, Финансы, Сбербанк, мошенники, кража денег
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Банки в России не должны возмещать украденные мошенниками средства, если установлена вина человека, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По мнению Кузнецова, банки могут быть привлечены к ответственности и возмещать ущерб за совершенные киберпреступления против своих клиентов, но к этому должен применяться разумный подход.
"Если установлена вина человека, то банк не должен вместо него нести ответственность", - сказал он.
"Если вина банка установлена, и он не предпринял мер, не установил жесткие антифрод-системы, не использовал в своих системах доведенную информацию о конкретных атрибутах киберпреступников, то есть знал, что на этот счет нельзя зачислять, и нарушил это требование, он, конечно же, должен нести ответственность", - отметил топ-менеджер.
Кузнецов подчеркнул, что сейчас иногда раздаются голоса в пользу того, чтобы любые хищения средств клиентов банков должны возмещаться кредитными организациями, даже те, которые клиент сам совершил.
"Сейчас начнут все выбрасывать кошельки в урну, на помойку и писать заявление о том, что у них якобы украли денежные средства. И произойдет новое чудо, создание новой отрасли преступной, когда огромное количество людей напишут заявление и скажут, мне показалось, что я был под воздействием телефонных мошенников, что я якобы снял собственные деньги, или они у меня были в тумбочке. Я отдал 100 тысяч рублей курьеру, верните мои 100 тысяч рублей", - пояснил топ-менеджер.
Кузнецов заявил, что если рассматривается подобный подход, то он категорически против, и коллеги из других кредитных организаций тоже не поддерживают такую идею. "Я возглавляю комитет по информационной безопасности Ассоциации банков России. Ассоциация банков России категорически против такого подхода, уравниловки, без разборчивости возврата денежных средств, которые исчезают у наших клиентов", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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