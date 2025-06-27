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СПЧ ожидает роста использования дипфейков мошенниками
СПЧ ожидает роста использования дипфейков мошенниками - 27.06.2025, ПРАЙМ
СПЧ ожидает роста использования дипфейков мошенниками
Минимум на 300% в год будет расти использование дипфейков для совершения телефонного мошенничества, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:03+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Минимум на 300% в год будет расти использование дипфейков для совершения телефонного мошенничества, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ представляет доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "Мы анализировали использование дипфейков, по нашим данным, примерно на 300% минимум в год будет расти использование дипфейков для совершения телефонного мошенничества", - сказала Сидоренко в ходе презентации доклада. По её словам, использование дипфейков мошенниками будет приобретать настолько развитые формы, что учиться серьезно противостоять этому придется уже совсем скоро. "Степень разработки этих программ дипфейков будет феноменальной… Надо понимать, что для многих государств использование искусственного интеллекта - это некий геополитический инструмент, который часто используется в том числе и для атак на граждан других государств", - добавила член СПЧ.
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россия, финансы
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы
СПЧ ожидает роста использования дипфейков мошенниками
Член СПЧ Сидоренко: использование дипфейков для телефонного мошенничества будет расти
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Минимум на 300% в год будет расти использование дипфейков для совершения телефонного мошенничества, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ представляет доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.
"Мы анализировали использование дипфейков, по нашим данным, примерно на 300% минимум в год будет расти использование дипфейков для совершения телефонного мошенничества", - сказала Сидоренко в ходе презентации доклада.
По её словам, использование дипфейков мошенниками будет приобретать настолько развитые формы, что учиться серьезно противостоять этому придется уже совсем скоро.
"Степень разработки этих программ дипфейков будет феноменальной… Надо понимать, что для многих государств использование искусственного интеллекта - это некий геополитический инструмент, который часто используется в том числе и для атак на граждан других государств", - добавила член СПЧ.
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