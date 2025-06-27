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МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word

МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word - 27.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word

Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:21+0300

2025-06-27T09:21+0300

2025-06-27T09:21+0300

мошенничество

технологии

банки

финансы

москва

chatgpt

мвд

лаборатория касперского

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы под легитимные сервисы", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении. В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive) Абсолютный лидер угроз — Zoom (40% случаев за 4 месяца 2025 года), отмечают в ведомстве. "Причины: массовость использования в МСБ для переговоров; упрощённая подделка интерфейса (узнаваемый дизайн); доступ к критическим ресурсам: микрофоны, камеры, корпоративные переговоры", - пояснили правоохранители. Полицейские советуют загружать ПО только с официальных ресурсов и проверять цифровые подписи установщиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, москва, chatgpt, мвд, лаборатория касперского