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МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word - 27.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:21+0300
2025-06-27T09:21+0300
2025-06-27T09:21+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы под легитимные сервисы", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении. В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive) Абсолютный лидер угроз — Zoom (40% случаев за 4 месяца 2025 года), отмечают в ведомстве. "Причины: массовость использования в МСБ для переговоров; упрощённая подделка интерфейса (узнаваемый дизайн); доступ к критическим ресурсам: микрофоны, камеры, корпоративные переговоры", - пояснили правоохранители. Полицейские советуют загружать ПО только с официальных ресурсов и проверять цифровые подписи установщиков.
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технологии, банки, финансы, москва, chatgpt, мвд, лаборатория касперского
Мошенничество, Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, ChatGPT, МВД, Лаборатория Касперского
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
МВД: мошенники маскируют вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО под Zoom, Word и ChatGPT, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы под легитимные сервисы", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive)
Абсолютный лидер угроз — Zoom (40% случаев за 4 месяца 2025 года), отмечают в ведомстве.
"Причины: массовость использования в МСБ для переговоров; упрощённая подделка интерфейса (узнаваемый дизайн); доступ к критическим ресурсам: микрофоны, камеры, корпоративные переговоры", - пояснили правоохранители.
Полицейские советуют загружать ПО только с официальных ресурсов и проверять цифровые подписи установщиков.
Мошенники украли 20 миллионов рублей у москвичей на микрозаймах