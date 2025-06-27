https://1prime.ru/20250627/nato-858952237.html

"Есть доказательства?" В США высказались о панике НАТО о российской угрозе

"Есть доказательства?" В США высказались о панике НАТО о российской угрозе - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Есть доказательства?" В США высказались о панике НАТО о российской угрозе

Бывший советник ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил об отсутствии реальной угрозы со стороны России для НАТО, несмотря на... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:21+0300

2025-06-27T08:21+0300

2025-06-27T08:21+0300

политика

сша

европа

нато

марк рютте

украина

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Бывший советник ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил об отсутствии реальной угрозы со стороны России для НАТО, несмотря на многочисленные заявления лидеров альянса об обратном."Есть ли хоть какие-то доказательства того, что Росси намеревается взять всю Украину, Польшу и страны Балтии? Нет даже малейшей доли намека на то, что Путин этого хочет", — сказал эксперт.При этом он указал на заявления европейских чиновников, таких как генсек НАТО Марк Рютте, которые говорят о якобы готовящемся нападении России на Альянс, забывая при этом, что НАТО представляет растущую угрозу для России. Макговерн объяснил действия России стремлением обеспечить национальную безопасность, призвав европейских чиновников наконец понять, кто является угрозой для Москвы.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, рассматривая расширение альянса как угрозу, несмотря на то, что сам альянс называет такой подход сдерживанием агрессии. Москва также неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.В МИД России не раз заявляли о готовности страны к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно указывал на отсутствие у России планов нападения на страны НАТО, называя заявления западных политиков о российской угрозе попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам российского лидера, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250626/tramp-858935370.html

сша

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, нато, марк рютте, украина, россия, владимир путин