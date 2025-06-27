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"Прискорбно". В Британии сообщили Украине плохие новости после саммита НАТО - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Прискорбно". В Британии сообщили Украине плохие новости после саммита НАТО
"Прискорбно". В Британии сообщили Украине плохие новости после саммита НАТО - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Прискорбно". В Британии сообщили Украине плохие новости после саммита НАТО
В ходе саммита стран-участниц Североатлантического альянса не был затронут вопрос военной поддержки Киева, говорится в публикации издания The Times. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T10:07+0300
2025-06-27T10:07+0300
политика
нато
украина
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В ходе саммита стран-участниц Североатлантического альянса не был затронут вопрос военной поддержки Киева, говорится в публикации издания The Times."Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — сказано в статье.Авторы публикации также заметили, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.Саммит государств-членов НАТО прошел в Гааге 24-25 июня.
https://1prime.ru/20250626/sammit-858928164.html
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
10:07 27.06.2025
 
"Прискорбно". В Британии сообщили Украине плохие новости после саммита НАТО

Times: на саммите НАТО не обсуждалась военная помощь Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В ходе саммита стран-участниц Североатлантического альянса не был затронут вопрос военной поддержки Киева, говорится в публикации издания The Times.
"Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины", — сказано в статье.
Авторы публикации также заметили, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.
Саммит государств-членов НАТО прошел в Гааге 24-25 июня.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ПолитикаНАТОУКРАИНА
 
 
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