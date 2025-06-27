Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250627/novak-858967580.html
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:36+0300
2025-06-27T14:36+0300
энергетика
россия
турция
александр новак
газпром
газопровод "турецкий поток"
голубой поток
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e30f5f89f0592e03e1410e2491fc42aa.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран."Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он. Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5fc8e8b1f2bfbe968e7ea4c40d0ac48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, александр новак, газпром, газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Газпром, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
14:36 27.06.2025
 
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак

Новак: Россия и Турция ведут работу по продлению газового контракта

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран.
"Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он.
Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил.
Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет.
Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
11:45
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯАлександр НовакГазпромГазопровод "Турецкий поток"Голубой поток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала