https://1prime.ru/20250627/novak-858967580.html

Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак

Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ

Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак

Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:36+0300

2025-06-27T14:36+0300

2025-06-27T14:36+0300

энергетика

россия

турция

александр новак

газпром

газопровод "турецкий поток"

голубой поток

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран."Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он. Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.

https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html

турция

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россия, турция, александр новак, газпром, газопровод "турецкий поток", голубой поток