https://1prime.ru/20250627/novak-858967580.html
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:36+0300
2025-06-27T14:36+0300
2025-06-27T14:36+0300
энергетика
россия
турция
александр новак
газпром
газопровод "турецкий поток"
голубой поток
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e30f5f89f0592e03e1410e2491fc42aa.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран."Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он. Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5fc8e8b1f2bfbe968e7ea4c40d0ac48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, александр новак, газпром, газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Газпром, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
Новак: Россия и Турция ведут работу по продлению газового контракта
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция заинтересована в продлении газового контракта с Россией, соответствующая работа сейчас ведется на уровне компаний двух стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран.
"Турецкие партнеры заинтересованы в том чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с "Газпромом" они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях", - сказал он.
Детали по объемам и условиям поставок вице-премьер не уточнил.
Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет.
Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа