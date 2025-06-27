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Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/novak-858967908.html
Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак
Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак
Турция готова принимать сжиженный природный газ (СПГ) из России как на спотовом рынке, так и на основе долгосрочных контрактов, но все зависит от коммерческих... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:39+0300
2025-06-27T14:39+0300
энергетика
россия
турция
газ
александр новак
спг
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция готова принимать сжиженный природный газ (СПГ) из России как на спотовом рынке, так и на основе долгосрочных контрактов, но все зависит от коммерческих условий, которыми занимаются газовые компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран. По ее итогам был подписан протокол, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно нему, Россия заинтересована в стабильных поставках СПГ в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны. "Турция в принципе принимает СПГ со всего мира, у них есть терминалы, поэтому наши спотовые поставки или объемы, которые могут быть на мировых рынках, также могут приниматься на турецкий рынок", - прокомментировал Новак. Отвечая на вопрос, речь идет о спотовых или долгосрочных контрактах, Новак добавил: "Все зависит от коммерческих условий конкретных проектов. Где-то может быть спот, где-то долгосрочные контракты. Мы это не контролируем, коммерческие компании занимаются этим вопросом".
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россия, турция, газ, александр новак, спг
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Газ, Александр Новак, СПГ
14:39 27.06.2025
 
Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак

Новак: Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке и долгосрочно

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция готова принимать сжиженный природный газ (СПГ) из России как на спотовом рынке, так и на основе долгосрочных контрактов, но все зависит от коммерческих условий, которыми занимаются газовые компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран.
По ее итогам был подписан протокол, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно нему, Россия заинтересована в стабильных поставках СПГ в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны.
"Турция в принципе принимает СПГ со всего мира, у них есть терминалы, поэтому наши спотовые поставки или объемы, которые могут быть на мировых рынках, также могут приниматься на турецкий рынок", - прокомментировал Новак.
Отвечая на вопрос, речь идет о спотовых или долгосрочных контрактах, Новак добавил: "Все зависит от коммерческих условий конкретных проектов. Где-то может быть спот, где-то долгосрочные контракты. Мы это не контролируем, коммерческие компании занимаются этим вопросом".
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Турция заинтересована в продлении газового контракта с РФ, заявил Новак
14:36
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯГазАлександр НовакСПГ
 
 
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