https://1prime.ru/20250627/novak-858967908.html

Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак

Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ

Турция готова принимать СПГ из РФ на спотовом рынке, сообщил Новак

Турция готова принимать сжиженный природный газ (СПГ) из России как на спотовом рынке, так и на основе долгосрочных контрактов, но все зависит от коммерческих... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:39+0300

2025-06-27T14:39+0300

2025-06-27T14:39+0300

энергетика

россия

турция

газ

александр новак

спг

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Турция готова принимать сжиженный природный газ (СПГ) из России как на спотовом рынке, так и на основе долгосрочных контрактов, но все зависит от коммерческих условий, которыми занимаются газовые компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран. По ее итогам был подписан протокол, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно нему, Россия заинтересована в стабильных поставках СПГ в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны. "Турция в принципе принимает СПГ со всего мира, у них есть терминалы, поэтому наши спотовые поставки или объемы, которые могут быть на мировых рынках, также могут приниматься на турецкий рынок", - прокомментировал Новак. Отвечая на вопрос, речь идет о спотовых или долгосрочных контрактах, Новак добавил: "Все зависит от коммерческих условий конкретных проектов. Где-то может быть спот, где-то долгосрочные контракты. Мы это не контролируем, коммерческие компании занимаются этим вопросом".

https://1prime.ru/20250627/novak-858967580.html

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россия, турция, газ, александр новак, спг