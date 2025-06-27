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"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/obligatsii-858965567.html
"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье
"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье
Банк "Дом.РФ" в 2025 году разместит пилотный выпуск облигаций, привязанный к ценам на жилье, а также запустит два пилотных закрытых инвестиционных паевых фонда... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:06+0300
2025-06-27T14:06+0300
экономика
финансы
дом.рф
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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" в 2025 году разместит пилотный выпуск облигаций, привязанный к ценам на жилье, а также запустит два пилотных закрытых инвестиционных паевых фонда (ЗПИФа) для квалифицированных инвесторов, заинтересованных во вложениях в девелопмент, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" старший вице-президент банка Александр Аксаков. "Помимо прямой покупки квадратных метров, есть ряд механизмов, которые позволяют проинвестировать в недвижимость. Мы хотим дать инвесторам линейку разных финансовых инструментов", - пояснил он. По словам Аксакова, объем пилотного выпуска бондов, чья доходность будет привязана к индексу недвижимости "Дом.РФ", составит 500 миллионов рублей. "Это будут облигации сроком на два года, основная часть дохода выплачивается в конце срока. Рассчитываем разместиться в ближайшее время", - уточнил он. Кроме того, рассказал Аксаков, банк "Дом.РФ" работает над таким новым инвестиционным инструментов, как кредитный ЗПИФ. "По сути, мы переупаковываем часть кредита по проектному финансированию жилого проекта и предлагаем инвестору разделить с нами кредитный риск: квалифицированный инвестор сможет приобрести пай ЗПИФа и получать доходность по кредиту, выданному застройщику. Для банка это пилотный проект секьюритизации, при масштабировании это позволит финансировать еще больше проектов", - пояснил старший вице-президент банка. Как добавил Аксаков, объем первого кредитного ЗПИФ от банка "Дом.РФ" составит 1 миллиард рублей. Банк рассчитывает начать привлечение инвесторов в фонд уже в июле. Наконец, по его словам, до конца года "Дом.РФ" планирует создать ЗПИФ, рассчитанный на получение акционерной доходности, с помощью которого пайщики смогут купить долю в специализированном застройщике жилого проекта. "Оба фонда будут рассчитаны на период инвестиционно-строительного цикла, то есть примерно на четыре года", - сказал он. Также Аксаков сообщил, что банк прорабатывает вопрос запуска рентного ЗПИФа с более консервативной доходностью для неквалифицированных инвесторов. "Скорее всего, туда войдут уже готовые нежилые помещения, например, складские. Но это случится не раньше конца этого года", - указал он.
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финансы, дом.рф
Экономика, Финансы, Дом.РФ
14:06 27.06.2025
 
"Дом.РФ" разместит облигации, привязанные к ценам на жилье

Банк "Дом.РФ" разместит пилотный выпуск облигаций, привязанный к ценам на жилье

© Официальный сайт банка "Дом.РФ"Банк "Дом.РФ"
Банк Дом.РФ
© Официальный сайт банка "Дом.РФ"
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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" в 2025 году разместит пилотный выпуск облигаций, привязанный к ценам на жилье, а также запустит два пилотных закрытых инвестиционных паевых фонда (ЗПИФа) для квалифицированных инвесторов, заинтересованных во вложениях в девелопмент, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" старший вице-президент банка Александр Аксаков.
"Помимо прямой покупки квадратных метров, есть ряд механизмов, которые позволяют проинвестировать в недвижимость. Мы хотим дать инвесторам линейку разных финансовых инструментов", - пояснил он.
По словам Аксакова, объем пилотного выпуска бондов, чья доходность будет привязана к индексу недвижимости "Дом.РФ", составит 500 миллионов рублей.
"Это будут облигации сроком на два года, основная часть дохода выплачивается в конце срока. Рассчитываем разместиться в ближайшее время", - уточнил он.
Кроме того, рассказал Аксаков, банк "Дом.РФ" работает над таким новым инвестиционным инструментов, как кредитный ЗПИФ.
"По сути, мы переупаковываем часть кредита по проектному финансированию жилого проекта и предлагаем инвестору разделить с нами кредитный риск: квалифицированный инвестор сможет приобрести пай ЗПИФа и получать доходность по кредиту, выданному застройщику. Для банка это пилотный проект секьюритизации, при масштабировании это позволит финансировать еще больше проектов", - пояснил старший вице-президент банка.
Как добавил Аксаков, объем первого кредитного ЗПИФ от банка "Дом.РФ" составит 1 миллиард рублей. Банк рассчитывает начать привлечение инвесторов в фонд уже в июле.
Наконец, по его словам, до конца года "Дом.РФ" планирует создать ЗПИФ, рассчитанный на получение акционерной доходности, с помощью которого пайщики смогут купить долю в специализированном застройщике жилого проекта.
"Оба фонда будут рассчитаны на период инвестиционно-строительного цикла, то есть примерно на четыре года", - сказал он.
Также Аксаков сообщил, что банк прорабатывает вопрос запуска рентного ЗПИФа с более консервативной доходностью для неквалифицированных инвесторов. "Скорее всего, туда войдут уже готовые нежилые помещения, например, складские. Но это случится не раньше конца этого года", - указал он.
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ЭкономикаФинансыДом.РФ
 
 
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