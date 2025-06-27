https://1prime.ru/20250627/opek-858954355.html
В ОПЕК рассказали о целях семинара организации
В ОПЕК рассказали о целях семинара организации - 27.06.2025, ПРАЙМ
В ОПЕК рассказали о целях семинара организации
Одна из основных целей девятого Международного семинара ОПЕК - содействовать диалогу между министрами, лидерами энергетической отрасли и экспертами, рассказали... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:18+0300
2025-06-27T09:18+0300
2025-06-27T09:18+0300
энергетика
опек
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Одна из основных целей девятого Международного семинара ОПЕК - содействовать диалогу между министрами, лидерами энергетической отрасли и экспертами, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОПЕК. "Процесс изменений начинается с объединения людей и идей. Основная цель Девятого семинара ОПЕК - способствовать диалогу между министрами, лидерами отрасли и экспертами, а также сообществами, студентами и заинтересованными гражданами по важнейшим вопросам энергетики и смежным вопросам", - сказали в организации. Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
https://1prime.ru/20250624/opek-858831533.html
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опек, встреча
Энергетика, ОПЕК, встреча
В ОПЕК рассказали о целях семинара организации
ОПЕК: одной из целей семинара является содействие диалогу между представителями энергетики
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Одна из основных целей девятого Международного семинара ОПЕК - содействовать диалогу между министрами, лидерами энергетической отрасли и экспертами, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОПЕК.
"Процесс изменений начинается с объединения людей и идей. Основная цель Девятого семинара ОПЕК - способствовать диалогу между министрами, лидерами отрасли и экспертами, а также сообществами, студентами и заинтересованными гражданами по важнейшим вопросам энергетики и смежным вопросам", - сказали в организации.
Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли