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Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах
Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах - 27.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах
Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T06:32+0300
2025-06-27T06:32+0300
технологии
экономика
общество
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу перспективной из-за роста киберугроз, говорится в исследовании коммуникационного агентства "Дела PR" и проекта "Кибердом", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. … При этом в целом о существовании "белых" хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них", - сказано в исследовании среди 2 248 человек в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый второй опрошенный считает, что "белые" хакеры много зарабатывают, а каждый четвертый считает, что такие специалисты важны для общества. Еще 20% назвали эту профессию просто "модной", а 9% не видят перспектив в этой сфере. Половина респондентов положительно относятся к "белым" хакерам, а треть высказали негативное мнение. Как считают большинство респондентов, созданию негативного образа способствовали кино и сериалы, а также недостаток информации о самой профессии. "Сегодня "белые" хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о "белых" хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев", — прокомментировал генеральный директор "Кибердома" Сергей Калмыков. По его словам, необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, общество
Технологии, Экономика, Общество
06:32 27.06.2025
 
Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах

"Дела PR": больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу перспективной из-за роста киберугроз, говорится в исследовании коммуникационного агентства "Дела PR" и проекта "Кибердом", его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. … При этом в целом о существовании "белых" хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них", - сказано в исследовании среди 2 248 человек в возрасте от 18 до 34 лет.
Каждый второй опрошенный считает, что "белые" хакеры много зарабатывают, а каждый четвертый считает, что такие специалисты важны для общества. Еще 20% назвали эту профессию просто "модной", а 9% не видят перспектив в этой сфере.
Половина респондентов положительно относятся к "белым" хакерам, а треть высказали негативное мнение. Как считают большинство респондентов, созданию негативного образа способствовали кино и сериалы, а также недостаток информации о самой профессии.
"Сегодня "белые" хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о "белых" хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев", — прокомментировал генеральный директор "Кибердома" Сергей Калмыков.
По его словам, необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей.
 
ЭкономикаТехнологииОбщество
 
 
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