https://1prime.ru/20250627/opros-858950344.html

Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах

Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах - 27.06.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян знают о "белых" хакерах

Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:32+0300

2025-06-27T06:32+0300

2025-06-27T06:32+0300

технологии

экономика

общество

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Больше половины россиян знают, кто такие "белые" хакеры - IT-специалисты, которые тестируют безопасность компьютерных систем, при этом 40% назвали эту работу перспективной из-за роста киберугроз, говорится в исследовании коммуникационного агентства "Дела PR" и проекта "Кибердом", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. … При этом в целом о существовании "белых" хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них", - сказано в исследовании среди 2 248 человек в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый второй опрошенный считает, что "белые" хакеры много зарабатывают, а каждый четвертый считает, что такие специалисты важны для общества. Еще 20% назвали эту профессию просто "модной", а 9% не видят перспектив в этой сфере. Половина респондентов положительно относятся к "белым" хакерам, а треть высказали негативное мнение. Как считают большинство респондентов, созданию негативного образа способствовали кино и сериалы, а также недостаток информации о самой профессии. "Сегодня "белые" хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о "белых" хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев", — прокомментировал генеральный директор "Кибердома" Сергей Калмыков. По его словам, необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество