https://1prime.ru/20250627/opros-858950435.html

Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах

Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах - 27.06.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах

Почти две трети россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах, при этом 12% ходят на вещевые рынки, а еще 17% - в магазины сегмента масс-маркет, | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:47+0300

2025-06-27T06:47+0300

2025-06-27T06:47+0300

бизнес

москва

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858950435.jpg?1750996051

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Почти две трети россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах, при этом 12% ходят на вещевые рынки, а еще 17% - в магазины сегмента масс-маркет, рассказали РИА Новости в МТС AdTech. "По данным опроса МТС AdTech, 12% жителей России предпочитают одеваться на вещевых рынках. Однако чаще всего респонденты покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах - 63%, еще 17% - в магазинах одежды масс-маркет, 3% - в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендов и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов", - говорится в исследовании на основе опроса 2 тысяч россиян старше 18 лет, проведенном в мае 2025 года. Основная аудитория вещевых рынков - представители так называемого поколения Х, рожденные в 1965-1980 годах. При этом больше половины опрошенных из тех, кто ходит на рынок, приобретают там одежду. Примерно столько же людей покупают аксессуары, а 41% - обувь. Чаще всего рынки посещают жители Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов - 30% и 21% соответственно. Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ. Покупатели выбирают рынки из-за возможности оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также поторговаться с продавцами, поясняют аналитики. "Впрочем, в зависимости от федерального округа аргументы разнятся. Так, например, четверть посетителей вещевых рынков в Дальневосточном федеральном округе считают, что на рынках больше вещей, подходящих по возрасту и по размеру", - отмечается в исследовании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, мтс