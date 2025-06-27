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Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах
Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах - 27.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах
Почти две трети россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах, при этом 12% ходят на вещевые рынки, а еще 17% - в магазины сегмента масс-маркет, | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T06:47+0300
2025-06-27T06:47+0300
бизнес
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мтс
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Почти две трети россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах, при этом 12% ходят на вещевые рынки, а еще 17% - в магазины сегмента масс-маркет, рассказали РИА Новости в МТС AdTech. "По данным опроса МТС AdTech, 12% жителей России предпочитают одеваться на вещевых рынках. Однако чаще всего респонденты покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах - 63%, еще 17% - в магазинах одежды масс-маркет, 3% - в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендов и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов", - говорится в исследовании на основе опроса 2 тысяч россиян старше 18 лет, проведенном в мае 2025 года. Основная аудитория вещевых рынков - представители так называемого поколения Х, рожденные в 1965-1980 годах. При этом больше половины опрошенных из тех, кто ходит на рынок, приобретают там одежду. Примерно столько же людей покупают аксессуары, а 41% - обувь. Чаще всего рынки посещают жители Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов - 30% и 21% соответственно. Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ. Покупатели выбирают рынки из-за возможности оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также поторговаться с продавцами, поясняют аналитики. "Впрочем, в зависимости от федерального округа аргументы разнятся. Так, например, четверть посетителей вещевых рынков в Дальневосточном федеральном округе считают, что на рынках больше вещей, подходящих по возрасту и по размеру", - отмечается в исследовании.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
40
бизнес, москва, мтс
Бизнес, МОСКВА, МТС
06:47 27.06.2025
 
Опрос показал, как россияне одеваются на маркетплейсах

МТС AdTech: 12% россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Почти две трети россиян предпочитают покупать одежду и обувь на маркетплейсах, при этом 12% ходят на вещевые рынки, а еще 17% - в магазины сегмента масс-маркет, рассказали РИА Новости в МТС AdTech.
"По данным опроса МТС AdTech, 12% жителей России предпочитают одеваться на вещевых рынках. Однако чаще всего респонденты покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах - 63%, еще 17% - в магазинах одежды масс-маркет, 3% - в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендов и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов", - говорится в исследовании на основе опроса 2 тысяч россиян старше 18 лет, проведенном в мае 2025 года.
Основная аудитория вещевых рынков - представители так называемого поколения Х, рожденные в 1965-1980 годах. При этом больше половины опрошенных из тех, кто ходит на рынок, приобретают там одежду. Примерно столько же людей покупают аксессуары, а 41% - обувь.
Чаще всего рынки посещают жители Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов - 30% и 21% соответственно. Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ.
Покупатели выбирают рынки из-за возможности оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также поторговаться с продавцами, поясняют аналитики. "Впрочем, в зависимости от федерального округа аргументы разнятся. Так, например, четверть посетителей вещевых рынков в Дальневосточном федеральном округе считают, что на рынках больше вещей, подходящих по возрасту и по размеру", - отмечается в исследовании.
 
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