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Опрос показал, как россияне выбирают свадебное путешествие

Опрос показал, как россияне выбирают свадебное путешествие - 27.06.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне выбирают свадебное путешествие

Большинство россиян (68%) хотели бы отправиться в свадебное путешествие вместо пышной церемонии бракосочетания, еще 28% хотят и то и другое, говорится в... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:48+0300

2025-06-27T07:48+0300

2025-06-27T07:48+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян (68%) хотели бы отправиться в свадебное путешествие вместо пышной церемонии бракосочетания, еще 28% хотят и то и другое, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей "Отелло", которое есть у РИА Новости. В исследовании приняли участие 1000 человек старше 18 лет. Из них 76% состояли в браке на момент проведения исследования, а 24% находились в отношениях, которые официально не зарегистрированы. "Для пар, которые состоят в отношениях и планируют в будущем зарегистрировать их официально, важнее отправиться в путешествие, чем сыграть пышную свадьбу. Так, 68% респондентов предпочли бы тихо расписаться и уехать в медовый месяц. Еще 28% опрошенных считают, что одно другому не мешает, и они бы хотели и свадьбу, и путешествие", - говорится в исследовании. В сервисе выяснили, что женщины чаще выбирают тихую роспись и путешествие, а мужчины, наоборот, хотят и свадебную церемонию, и поездку. "Лишь для 4% пышное свадебное торжество важнее. Большинство (63%) хотели бы провести медовый месяц в путешествии по России, а 37% отправились бы на отдых за границу", - отмечают аналитики. При этом больше половины состоящих в браке респондентов были в свадебном путешествии. Из них 40% выбрали для этого Россию. Самым популярными направлениями стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, города Золотого кольца, Кавказ и Москва с областью, следует из данных сервиса. "Из тех, кто официально не зарегистрировал свои отношения, большая часть (61%) хотели бы, чтобы предложение было сделано в путешествии. Второй по популярности вариант - дома, наедине - за него проголосовало 36% опрошенных. Еще по 20% поделились, что хотели бы, чтобы это событие произошло на ужине в ресторане или во время водной прогулки или круиза, на борту яхты, катера или лайнера", - выяснили также авторы исследования.

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санкт-петербург

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бизнес, туризм, общество , краснодарский край, санкт-петербург, ленинградская область