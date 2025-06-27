https://1prime.ru/20250627/orban-858956020.html
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T10:23+0300
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БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В четверг на саммите ЕС Венгрия единственной из 27 стран не подписала текст общего заявления об Украине. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу. "Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система или экономическая система... Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ей. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер сообщил, что знание точной площади и населения страны при приеме в ЕС необходимо, чтобы исходя из этого рассчитывать долю новой страны в общем бюджете и размер выделяемых ей субсидий, а сейчас речь идет о том, чтобы "принять в ЕС нечто совершенно неопределенное". Орбан напомнил, что все страны бывшего соцблока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, которая должна была гарантировать безопасность их четко определенных границ, а Украина "не может стать членом НАТО, потому что тогда весь альянс на следующий день оказался бы в войне с Россией".
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Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, НАТО
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Орбан: никто не знает, что такое Украина и что от нее останется
БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В четверг на саммите ЕС Венгрия единственной из 27 стран не подписала текст общего заявления об Украине. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу.
"Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система или экономическая система... Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ей. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер сообщил, что знание точной площади и населения страны при приеме в ЕС необходимо, чтобы исходя из этого рассчитывать долю новой страны в общем бюджете и размер выделяемых ей субсидий, а сейчас речь идет о том, чтобы "принять в ЕС нечто совершенно неопределенное".
Орбан напомнил, что все страны бывшего соцблока были приняты в ЕС только после вступления в НАТО, которая должна была гарантировать безопасность их четко определенных границ, а Украина "не может стать членом НАТО, потому что тогда весь альянс на следующий день оказался бы в войне с Россией".
Лидеры Европы выступили на саммите ЕС с призывом в отношении Украины