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Пассажиры Turkish Airlines продолжают стоять в проходах во время рейсов

Пассажиры Turkish Airlines продолжают стоять в проходах во время рейсов - 27.06.2025, ПРАЙМ

Пассажиры Turkish Airlines продолжают стоять в проходах во время рейсов

Пассажиры внутренних и международных рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines, несмотря на угрозы новых штрафов, продолжают стоять в проходах во время... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:11+0300

2025-06-27T06:11+0300

2025-06-27T06:11+0300

бизнес

turkish airlines

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ДАЛАМАН (Турция), 27 июн - ПРАЙМ. Пассажиры внутренних и международных рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines, несмотря на угрозы новых штрафов, продолжают стоять в проходах во время рейсов, но перестали вставать во время посадки самолета, передает корреспондент РИА Новости. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. Как убедился корреспондент РИА Новости, объявление о новых штрафах звучит на английском и турецком языках как на внутренних, так и на международных рейсах. Что касается внутренних рейсов, в частности между Стамбулом и курортом Даламан, то пассажиры в целом прислушиваются к требованиям бортпроводников и изредка встают со своих мест, тем не менее есть те, кто во время полета решает перебрать вещи в рюкзаке, стоя в проходе. С момента начала снижения самолета пассажиры не вставали с мест и покинули их лишь после того, как лайнер остановился у "рукава" терминала аэропорта. На международном рейсе Даламан-Москва, как рассказал РИА Новости очевидец, пассажиры расхаживали по салону в течение почти всего рейса, а на посадке устремились в коридор сразу после посадки. Бортпроводники на внутренних рейсах рассказали РИА Новости, что увещевания возымели успех. "Уже были оштрафованы несколько пассажиров, нарушавших правила и встававших раньше времени, но в основном достаточно пригрозить штрафом", - рассказала стюардесса рейса Даламан-Стамбул. Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в "черный список" сразу 25 компаний объединения Star Alliance, касается это и тех, кто будет вставать с места еще до полной остановки двигателей лайнера, сообщил ранее РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.

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бизнес, turkish airlines