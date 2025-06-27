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Небензя оценил переговорную позицию Украины
Небензя оценил переговорную позицию Украины - 27.06.2025, ПРАЙМ
Небензя оценил переговорную позицию Украины
Украина на переговорах с РФ хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:40+0300
2025-06-27T18:40+0300
2025-06-27T18:40+0300
политика
василий небензя
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ООН, 27 июн – ПРАЙМ. Украина на переговорах с РФ хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT. "На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать - это прекращение мобилизации.... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции", – сказал Небензя. Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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василий небензя, украина, переговоры, россия
Политика, Василий Небензя, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ
Небензя оценил переговорную позицию Украины
Небензя: Киев хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально
ООН, 27 июн – ПРАЙМ. Украина на переговорах с РФ хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.
"На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать - это прекращение мобилизации.... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции", – сказал Небензя.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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