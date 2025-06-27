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Фидан объяснил, как РФ и Украина могут достичь компромисса на переговорах

Фидан объяснил, как РФ и Украина могут достичь компромисса на переговорах - 27.06.2025, ПРАЙМ

Фидан объяснил, как РФ и Украина могут достичь компромисса на переговорах

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что делегации России и Украины могут "прийти к середине" в представленных друг другу меморандумах по урегулированию... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T22:12+0300

2025-06-27T22:12+0300

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политика

хакан фидан

переговоры

россия

украина

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АНКАРА, 27 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что делегации России и Украины могут "прийти к середине" в представленных друг другу меморандумах по урегулированию конфликта.Проекты Украины и России - это два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости."Стороны декларировали друг другу свои позиции, это позиции станут предметом обсуждения на очередной встрече. Стороны уже официально знают позицию друг друга. Обе стороны знают "свои линии" по прекращению огня, эти условия они представили друг другу. В переговорном процессе мы называем это "вступительная позиция". При проведении хороших переговоров, в случае наличия воли и роли посредника, можно найти середину. Но проблема большая, одной двумя встречами она не решится", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.Вместе с тем министр сообщил, что провел переговоры с российской и украинской делегациями, и отметил, что у сторон есть воля на третий раунд переговоров. По его словам, Турция готова принять эти переговоры."Вчера у меня был контакт со сторонами, завершается реализация решений, принятых в ходе второго тура, то есть обмен пленными, телами погибших военнослужащих. При наличии выполнения данных друг другу обещаний, мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров. Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры. Главное предотвратить конфликт", - сказал Фидан.

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хакан фидан, переговоры, россия, украина