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Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием
Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием - 27.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием
Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, сообщил пресс-секретарь... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:36+0300
2025-06-27T13:36+0300
2025-06-27T13:37+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, несет ли намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, опасность для Москвы. Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, заявил ранее министр обороны республики Ханно Певкур.
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россия, эстония, дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием
Песков: намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО несет опасность для России
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, несет ли намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, опасность для Москвы.
Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, заявил ранее министр обороны республики Ханно Певкур.
Эстония готова принимать самолеты союзников, способные нести ядерное оружие