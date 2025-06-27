https://1prime.ru/20250627/peskov-858964149.html

Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием

Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием - 27.06.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием

Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, сообщил пресс-секретарь... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:36+0300

2025-06-27T13:36+0300

2025-06-27T13:37+0300

политика

россия

эстония

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, несет непосредственную опасность для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, несет ли намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, опасность для Москвы. Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, заявил ранее министр обороны республики Ханно Певкур.

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россия, эстония, дмитрий песков, нато