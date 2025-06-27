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В "Норникеле" объяснили рост биржевых цен на платину

В "Норникеле" объяснили рост биржевых цен на платину - 27.06.2025, ПРАЙМ

В "Норникеле" объяснили рост биржевых цен на платину

Рост биржевых цен на платину связан с увеличением спроса в ювелирной промышленности на фоне удорожания золота, заявил журналистам вице-президент - руководитель... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:02+0300

2025-06-27T16:02+0300

2025-06-27T16:02+0300

промышленность

бизнес

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Рост биржевых цен на платину связан с увеличением спроса в ювелирной промышленности на фоне удорожания золота, заявил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин. В четверг стоимость платины выросла более чем на 6%, показатель превысил 1 400 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2014 года, максимально поднявшись до отметки в 1 425 долларов. В пятницу цена снижается более чем на 5%, но остается на четверть выше к уровню закрытия мая. "Есть увеличение спроса на платину в ювелирной промышленности, прежде всего, в Китае, потому что если посмотреть на паритет цен, у нас золото очень дорогое на фоне платины", - ответил Берлин в кулуарах годового собрания акционеров на вопрос РИА Новости, с чем связан рост цен на платину в последнее время. По словам Берлина, рынок привык, что платина была самым дорогим ювелирным металлом, а золото было дешевле. "Сейчас это соотношение перевернулось, разница почти в три раза. И, собственно, публика видит цену золотых изделий, а тут предлагаются платиновые, но дешевле", - пояснил он.

https://1prime.ru/20250421/nornikel-856878163.html

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