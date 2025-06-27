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В Госдепе призвали США поддержать Ле Пен, пишет Politico
В Госдепе призвали США поддержать Ле Пен, пишет Politico - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Госдепе призвали США поддержать Ле Пен, пишет Politico
Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку... | 27.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку лидеру правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, которая вновь намерена быть кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году, что может подорвать отношения между Францией и США, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Марин Ле Пен отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры президентом США Дональдом Трампом, боясь, что она ей навредит. Отмечается, что Сэмсон выступил с рекомендацией о финансировании Ле Пен на этой неделе. "Политический назначенец государственного департамента предложил использовать деньги американских налогоплательщиков для поддержки лидера французских крайне правых Марин Ле Пен… Хотя решение относительно рекомендации не было принято, использование средств, выделенных на продвижение прав человек и борьбу с авторитарными режимами, для поддержки лидера оппозиционной партии… может подорвать почти 250-летний союз Франции и США", - говорится в материале на сайте издания. Согласно опросам, глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы президента Франции в 2027 году.
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Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, США, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, ЕП, Politico
В Госдепе призвали США поддержать Ле Пен, пишет Politico
Politico: в Госдепе предложили поддержать Ле Пен, что навредит связям с Парижем
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку лидеру правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, которая вновь намерена быть кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году, что может подорвать отношения между Францией и США, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Марин Ле Пен отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры президентом США Дональдом Трампом, боясь, что она ей навредит.
Отмечается, что Сэмсон выступил с рекомендацией о финансировании Ле Пен на этой неделе.
"Политический назначенец государственного департамента предложил использовать деньги американских налогоплательщиков для поддержки лидера французских крайне правых Марин Ле Пен… Хотя решение относительно рекомендации не было принято, использование средств, выделенных на продвижение прав человек и борьбу с авторитарными режимами, для поддержки лидера оппозиционной партии… может подорвать почти 250-летний союз Франции и США", - говорится в материале на сайте издания.
Согласно опросам, глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы президента Франции в 2027 году.
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