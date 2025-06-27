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Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы - 27.06.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 2 по 8 июля снизится до 56,3 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 931,6 рубля за тонну, на ячмень -... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T22:17+0300

2025-06-27T22:17+0300

2025-06-27T22:17+0300

экономика

минсельхоз

пшеница

экспорт

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 2 по 8 июля снизится до 56,3 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 931,6 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 230,7 доллара за тонну, на ячмень - 195,8 доллара, на кукурузу - 232,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 25 июня по 1 июля, составляет 248,3 рубля за тонну, кукурузы - 358,1 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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минсельхоз, пшеница, экспорт