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Трамп сделал заявление об отсрочке введения импортных пошлин - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп сделал заявление об отсрочке введения импортных пошлин
Трамп сделал заявление об отсрочке введения импортных пошлин - 27.06.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление об отсрочке введения импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T20:05+0300
2025-06-27T20:05+0300
экономика
дональд трамп
сша
пошлины
импорт
отсрочка
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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс. "Мы можем сделать все, что захотим. Мы можем продлить его. Можем сократить. Я бы предпочел сократить. Я бы просто хотел разослать письма всем: поздравляю, вы платите 25%", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях, и в ближайшее время будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. "У нас 200 стран, можно сказать - больше 200. Мы не можем заключать отдельные сделки со всеми. Поэтому просто скажем, сколько нужно платить за бизнес в США, и процесс пойдет очень быстро", - добавил он. Глава Белого дома отметил, что с рядом государств, включая Индию и Китай, уже удалось договориться о принципах доступа на рынки. В случае с Индией, по его словам, обсуждается "полное снятие торговых барьеров", что ранее казалось невозможным.
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дональд трамп, сша, пошлины, импорт, отсрочка
Экономика, Дональд Трамп, США, пошлины, импорт, отсрочка
20:05 27.06.2025
 
Трамп сделал заявление об отсрочке введения импортных пошлин

Трамп допустил продление дедлайна по введению импортных пошлин после 9 июля

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс.
"Мы можем сделать все, что захотим. Мы можем продлить его. Можем сократить. Я бы предпочел сократить. Я бы просто хотел разослать письма всем: поздравляю, вы платите 25%", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Он подчеркнул, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях, и в ближайшее время будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. "У нас 200 стран, можно сказать - больше 200. Мы не можем заключать отдельные сделки со всеми. Поэтому просто скажем, сколько нужно платить за бизнес в США, и процесс пойдет очень быстро", - добавил он.
Глава Белого дома отметил, что с рядом государств, включая Индию и Китай, уже удалось договориться о принципах доступа на рынки. В случае с Индией, по его словам, обсуждается "полное снятие торговых барьеров", что ранее казалось невозможным.
% Трубы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины
Вчера, 13:16
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАпошлиныимпортотсрочка
 
 
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