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В Кремле ответили на вопрос об отношениях России со странами Прибалтики
В Кремле ответили на вопрос об отношениях России со странами Прибалтики - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об отношениях России со странами Прибалтики
Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:42+0300
2025-06-27T13:42+0300
2025-06-27T13:42+0300
политика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие. "У нас фактически с прибалтийскими республиками отношений нет, чего-то худшее сделать очень тяжело", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, как такие действия могут повлиять на отношения РФ со странами региона.Кроме того, пресс-секретарь отметил абсурдность мыслей руководителей прибалтийских государств, чему, по мнению Пескова, можно только посочувствовать.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, нато, прибалтика, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, НАТО, Прибалтика, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об отношениях России со странами Прибалтики
Песков: у России фактически нет никаких отношений со странами Прибалтики
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Отношений у России со странами Прибалтики фактически нет, очень тяжело сделать что-то для их ухудшения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие.
"У нас фактически с прибалтийскими республиками отношений нет, чего-то худшее сделать очень тяжело", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, как такие действия могут повлиять на отношения РФ со странами региона.
Кроме того, пресс-секретарь отметил абсурдность мыслей руководителей прибалтийских государств, чему, по мнению Пескова, можно только посочувствовать.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием