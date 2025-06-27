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Прибыль промпредприятий Китая за январь-май снизилась на 1,1%

Прибыль промпредприятий Китая за январь-май снизилась на 1,1% - 27.06.2025, ПРАЙМ

Прибыль промпредприятий Китая за январь-май снизилась на 1,1%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-май 2025 года составила 2,720 триллиона юаней (около 380 миллиардов долларов), что на 1,1% меньше по... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:17+0300

2025-06-27T06:17+0300

2025-06-27T06:17+0300

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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-май 2025 года составила 2,720 триллиона юаней (около 380 миллиардов долларов), что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-мае 2025 года сократились на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 358,04 миллиарда юаней (49,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 5,4%, составив 2,02 триллиона юаней (281,8 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 3,7%, составив 342,25 миллиарда юаней (47,74 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-май 2025 года упала на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий снизилась на 1,5%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 0,3%, а частных - на 3,4%.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр, гонконг