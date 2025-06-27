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В МИД РФ объяснили суть протеста, выраженного послу Германии - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/protest-858977581.html
В МИД РФ объяснили суть протеста, выраженного послу Германии
В МИД РФ объяснили суть протеста, выраженного послу Германии - 27.06.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ объяснили суть протеста, выраженного послу Германии
МИД России выразил протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в Германии​, сообщили в ведомстве. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:08+0300
2025-06-27T19:34+0300
политика
мид рф
германия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. МИД России выразил протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в Германии​, сообщили в ведомстве."Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В нём добавили, что российская сторона акцентировала, что на подобные откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.Как заявлял сам посол, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
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мид рф, германия
Политика, МИД РФ, ГЕРМАНИЯ
19:08 27.06.2025 (обновлено: 19:34 27.06.2025)
 
В МИД РФ объяснили суть протеста, выраженного послу Германии

МИД РФ: послу Германии выражен протест в связи с давлением на российские СМИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. МИД России выразил протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в Германии​, сообщили в ведомстве.
"Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В нём добавили, что российская сторона акцентировала, что на подобные откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.
Как заявлял сам посол, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
Официальный представитель МИД РФ в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. На брифинге для СМИ Захарова сообщила, что ответные меры разрабатываются, о них заявят послу ФРГ в России, который будет вызван в МИД РФ.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС
21 июня, 14:17
 
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