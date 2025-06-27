https://1prime.ru/20250627/putin-858961639.html
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Глава государства Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T12:23+0300
2025-06-27T12:23+0300
2025-06-27T12:23+0300
экономика
россия
белоруссия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858959791_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9bbb25c7fa94d8235a7a6363bf0b7bcf.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. "На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении. Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран. Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. "Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.
https://1prime.ru/20250627/tovarooborot-858956880.html
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858959791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f96bd9779585f4ce6acc88ccf7c2538.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин: на Россию в Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место.
"На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении.
Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран.
Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
"Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.
Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией