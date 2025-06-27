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Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Глава государства Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:23+0300

2025-06-27T12:23+0300

2025-06-27T12:23+0300

экономика

россия

белоруссия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заявил, что сегодня на Россию как на главного экономического партнёра Белоруссии приходится около 60% внешнеторгового оборота республики, а по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. "На Россию как главного экономического партнёра Белоруссии уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 миллиардов долларов", - сказал Путин в своем обращении. Путин направил видеообращение к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии, в котором поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран. Он добавил, что по итогу нынешней встречи запланированы к подписанию порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. "Их реализация, безусловно, будет способствовать ещё более тесной интеграции двух наших стран", - убежден президент России.

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