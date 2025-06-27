https://1prime.ru/20250627/putin-858968594.html

Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ

Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:03+0300

2025-06-27T15:03+0300

2025-06-27T15:03+0300

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владимир путин

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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. "Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания президенту ОАЭ. У нас постоянный контакт с президентом",- сказал Путин в ходе встречи.

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россия, общество , оаэ, минск, владимир путин