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Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ
Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:03+0300
2025-06-27T15:03+0300
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. "Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания президенту ОАЭ. У нас постоянный контакт с президентом",- сказал Путин в ходе встречи.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ОАЭ, МИНСК, Владимир Путин
Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ
Путин сообщил, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.
Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.
"Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания президенту ОАЭ. У нас постоянный контакт с президентом",- сказал Путин в ходе встречи.
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