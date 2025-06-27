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Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией - 27.06.2025, ПРАЙМ
Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:19+0300
2025-06-27T13:19+0300
росавиация
иран
ирак
иордания
авиакомпании
авиарейсы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства. "В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний. Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля. Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран
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росавиация, иран, ирак, иордания, авиакомпании, авиарейсы
Росавиация, ИРАН, ИРАК, ИОРДАНИЯ, авиакомпании, авиарейсы
13:19 27.06.2025
 
Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила запрет для авиакомпаний РФ на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства.
"В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний.
Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля.
Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Иран
12:54
 
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