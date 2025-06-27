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В России вырастет спрос на дженерики противодиабетических препаратов

В России вырастет спрос на дженерики противодиабетических препаратов - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России вырастет спрос на дженерики противодиабетических препаратов

Спрос на российские дженерики противодиабетических препаратов, которые нередко используются для терапии ожирения у взрослых, в этом году в России вырастет на... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T00:30+0300

2025-06-27T00:30+0300

2025-06-27T00:30+0300

бизнес

москва

нкр

"герофарм"

"промомед"

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спрос на российские дженерики противодиабетических препаратов, которые нередко используются для терапии ожирения у взрослых, в этом году в России вырастет на 10%, ожидают аналитики рейтингового агентства НКР. "Особой статьей идут дженерики (аналоги патентованных лекарств) противодиабетических препаратов, которые нередко используются для терапии ожирения у взрослых. Эти средства входят в крупнейшую по продажам группу лекарств, и спрос на нее, по оценкам НКР, вырастет на 10% в 2025 году", - говорится в аналитическом комментарии. В НКР отмечают, что в России именно в сегментах дженериков и биосимиляров (официально одобренных версий оригинальных инновационных препаратов) наиболее быстро и эффективно идет импортозамещение. По данным аналитиков, прирост этих сегментов в 2024 году составил 14% в силу более высокой ценовой доступности для населения и маржинальности для бизнеса. В натуральном выражении они занимали 92% рынка фармпрепаратов, в денежном - 62%. Аналитики подчеркнули, что росту производства дженериков в России также способствовало решение правительства о выдаче принудительных лицензий с конца 2023 года ряду компаний на фоне прекращения поставок импортных препаратов от сахарного диабета. Такие лицензии получили, в частности, "Герофарм", "Промомед", "ПСК Фарма", "Фармсинтез-Норд" после ухода ключевых зарубежных компаний. Согласно исследованию Федерации фармацевтических работников, каждый четвертый худеющий россиянин применял для снижения веса препараты на основе семаглутида и тирзепатида. Самым популярными зарубежными препаратами, в которых содержатся эти действующие вещества, являются "Оземпик" (производитель - датская компания Novo Nordisk A/S) и "Мунджаро" (американская компания Eli Lilly). При этом врачи указывают, что самоназначение таких препаратов с целью похудеть недопустимо - их нужно принимать исключительно по назначению врача. К тому же подобные лекарства эффективны только как часть комплексной стратегии, включающей изменение образа жизни, комментировала РИА Новости руководитель проекта "Женский доктор" Европейского медицинского центра (ЕМЦ), кандидат медицинских наук Камиля Табеева.

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бизнес, москва, нкр, "герофарм", "промомед"